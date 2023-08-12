Ворог безуспішні наступав на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 серпня 2023 року.
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День надзвичайно вдалий для вирішення складних питань. Ви маєте всі шанси докопатися до самої суті і довести будь-яку справу до остаточної ясності.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Уночі йтиме дощ із грозою. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.
Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді.
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