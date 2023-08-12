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12.08.2023  08:00   Дмитро Колонєй

Ворог безуспішні наступав на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Нанесли авіаудари та безуспішні наступали окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Харківшини: Окіп, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Охрімівка.
 
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали селиша Харківщини: серед них  Куп’янськ, Шийківка, Чернещина, Пролетарське.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  обстановка, харків, агрессия россии
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