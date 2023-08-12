12.08.2023 08:15 Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 12 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Рятувальники Харківщини загасили пожежу, які виникла через обстріл ворога.



Харківщина на ранок 12 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС



Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 11 по 12 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

2 – на чергування;

2 – інші виїзди.

Протягом доби ворог спричинив 1 пожежу своїми обстрілами населених пунктів Харківщини.

О 07:10 внаслідок чергового обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у прифронтовому селі Петропавлівка Куп’янського району. Цього разу зайнялась господарча споруда на території приватного домоволодіння. До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 3-х оперативних відділень. На час їх прибуття площа пожежі складала 50 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 07:37 та ліквідували його остаточно о 07:37. Жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.