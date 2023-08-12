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12.08.2023  08:35   Дмитро Колонєй

Під час ворожого обстрілу загинула літня жінка на Харківщині

Окупантами обстріляні Богодухівський, Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, близько 5:10 12 серпня 2023 року ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби.
 
Під воржим вогнем з артилерії, мінометів та іншого озброєння потрапили населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів:
  • Куп'янськ,
  • Петропавлівка,
  • Ветеренарне,
  • Стрілеча,
  • Гатище,
  • Вовчанські Хутори,
  • Шийківка,
  • Чернещина та інші населені пункти.
 
Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
 
Піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.
 
На Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Минулої доби ворог намагався вести наступ в районах Синьківки та Іванівки але під вогнем ЗСУ відступив з втратами.
 
Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  обстановка, харків, агрессия россии
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