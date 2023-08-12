12.08.2023 08:52 Дмитро Колонєй

За добу до правоохоронців Харківщини звернулося понад 1200 громадян

Кримінальна обстановка на Харківщині вранці 12 серпня.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, за добу:

1232 громадянина звернулися по допомогу до працівників поліції Харківщини

На блокпостах перевірено 2623 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб.

Викрито 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

У селищі Сахновщина спіймано водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.

На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.

Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 3 600,5075 га. Вилучено 31210 вибухонебезпечних предметів, знищено – 6093.

З початку деокупаційних заходів зареєстровано 8825 воєнних злочинів, з яких найбільше 8047 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 709 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.