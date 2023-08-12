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12.08.2023  08:52   Дмитро Колонєй

За добу до правоохоронців Харківщини звернулося понад 1200 громадян

Кримінальна обстановка на Харківщині вранці 12 серпня.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, за добу:
  • 1232 громадянина звернулися по допомогу до працівників поліції Харківщини
  • На блокпостах перевірено  2623 транспортних засобів.
  • За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб.
  • Викрито 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
  • У селищі Сахновщина спіймано водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.
  • На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок. 
  • Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 3 600,5075 га. Вилучено 31210 вибухонебезпечних предметів, знищено – 6093.
  • З початку деокупаційних заходів зареєстровано 8825 воєнних злочинів, з яких найбільше 8047 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 709 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.            
 
Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  кримінал, обстановка, харків, агрессия россии
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