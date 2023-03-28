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28.03.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові проводиться аналіз пасажиропотоку громадського транспорту

Цей вид роботи робиться для вдосконалення мережі та оптимізації структури рухомого складу.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як повідомив сьогодні, 28 березня, директор Департаменту інфраструктури Іван Кузнєцов, співробітники депо проводять анкетування серед пасажирів, щоб дізнатися, як часто вони користуються трамваями, тролейбусами та автобусами, чи мають пільгову категорію.
 
За його словами, це допоможе встановити, громадяни якої пільгової категорії найбільше користуються транспортом, скільки їздить внутрішньо переміщених осіб, де потрібно відкрити новий маршрут тощо.
 
Іван Кузнєцов підкреслив, що про повернення оплати за проїзд у пасажирському транспорті мова не йде - він залишається безкоштовним, а анкетування проводиться тільки з метою вдосконалення транспортної системи.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на харківських цвинтарях, територія яких не постраждала від обстрілів, почалася акція «Зелена весна».
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, транспорт
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