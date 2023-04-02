02.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 квітня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увечері йтиме дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +10°...+13°C (відчувається як +13°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +12°...+8°C (відчувається як +13°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

Дощ 2 квітня – буде гарний урожай грибів.

Прилетіли шпаки – прийшла справжня весна.

Багато талої води у квітні – багато трави буде у травні.

Вдень 2 квітня спекотно, а вночі приходять холоди – погода найближчим часом буде теплою і ясною.

У цей час бувають перші грози (більш ранні бувають 23-31 березня), розпускається сіра вільха, якщо немає морозів.

У багатьох птахів на початку квітня починається шлюбний період.



