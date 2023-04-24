24.04.2023 21:33 Дмитро Колонєй

Готуємо морквяний суп-пюре

Одна з найкорисніших і при цьому смачних перших страв.

Як пише РЕДПОСТ, дана страва має багато рецептів. Як не згадати при цьому про знаменитий суп Моро, який врятував не одне дитяче життя. Даний рецепт не такий аскетичний за інгредієнтами (морква, сіль та вода). Але нетривіальний та корисний.

Морквяний суп-пюре:

Продукти:

2–3 моркви

2 картоплини,

корінь петрушки,

1 цибулина,

1 ст. ложка рослинної олії,

1/2 ч. ложки сушеного імбиру,

1/2 ч. ложки мускатного горіха,

1/2 лимона,

щіпка червоного перцю,

сіль,

1 л води.

Печиво макове з карамеллю:

150-200 г борошна,

120 мл води,

100 г цукру,

1 ст. ложка меду,

1/2 ч. ложки солі,

1 ст. ложка рослинної олії,

100 г маку.

Покроковий рецепт приготування

Цибулю та корінь петрушки нарізати кубиком Обсмажити у сотейнику. Долити води та викласти нарізані моркву та картоплю. Проварити 25 хвилин. Збити блендером до однорідності. Додати перець, посолити та влити лимонний сік.

Смачного!



