24.04.2023 21:00 Дмитро Колонєй

В Україні зміниться порядок виплати грошей у разі загибелі військового

У Раді внесено новий законопроект щодо одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Верховну Раду, у паламнет внесено новий законопроект

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до статті 16-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо визначення кола осіб, які відносяться до членів сім’ї загиблого для отримання одноразової грошової допомоги" був зареєстрований в парламенті 24 квітня.

Що хочуть зімнити народні обранці:

Розширити коло членів родини військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі його загибелі (смерті). А саме – надавати ОГД його членам сім’ї, батькам та утриманцям.

При цьому членів сім’ї та батьків загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста пропонують визначати згідно з Сімейним кодексом України, а утриманців – відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

У пояснювальній записці до законопроєкту його автори нагадують про те, що раніше зазначені категорії осіб мали право на ОГД, проте їх позбавили його 25 серпня 2022 року – коли набули чинності зміни до статті 16-1 закону "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей".

Встановлено чіткий перелік отримувачів:

чоловік (дружина) загиблого/ої;

його/її батьки;

їхні неповнолітні діти та утриманці.

Тож для того, щоб повернути соціальну справедливість, депутати пропонують викласти статтю 16-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у редакції, що діяла до внесення змін, визначивши коло осіб, які відносяться до членів сім’ї загиблого для отримання ОГД, як у попередній редакції статті та як визначено Сімейним кодексом України.



