    
Главная Новини Харкова Армія В Україні зміниться порядок виплати грошей у разі загибелі військового
24.04.2023  21:00   Дмитро Колонєй

В Україні зміниться порядок виплати грошей у разі загибелі військового

У Раді внесено новий законопроект щодо одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців.

Зміниться порядок виплати грошей у разі загибелі військового
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Верховну Раду, у паламнет внесено новий законопроект 
Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до статті 16-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо визначення кола осіб, які відносяться до членів сім’ї загиблого для отримання одноразової грошової допомоги" був зареєстрований в парламенті 24 квітня.
 

Що хочуть зімнити народні обранці:

 
  • Розширити коло членів родини військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі його загибелі (смерті). А саме – надавати ОГД його членам сім’ї, батькам та утриманцям.
  • При цьому членів сім’ї та батьків загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста пропонують визначати згідно з Сімейним кодексом України, а утриманців – відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
 
У пояснювальній записці до законопроєкту його автори нагадують про те, що раніше зазначені категорії осіб мали право на ОГД, проте їх позбавили його 25 серпня 2022 року – коли набули чинності зміни до статті 16-1 закону "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей".
 
 

Встановлено чіткий перелік отримувачів:

  • чоловік (дружина) загиблого/ої;
  • його/її батьки;
  • їхні неповнолітні діти та утриманці.
Тож для того, щоб повернути соціальну справедливість, депутати пропонують викласти статтю 16-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у редакції, що діяла до внесення змін, визначивши коло осіб, які відносяться до членів сім’ї загиблого для отримання ОГД, як у попередній редакції статті та як визначено Сімейним кодексом України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про новий законопроект, за яким в Україні планують виплачувати суми 200, 500 та 800 тисяч та кому саме.
 

Источник:   Верховна Рада України
 Тэги:  смерть, виплата, гроші, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.04 Надзвичайні події У Харкові випав з вікна та загинув чотирирічний малюк 21.04 Надзвичайні події На Харквщині зловмисники розстріляли чоловіка та обікрали людей 19.04 Надзвичайні події Ревнивий загарбник вбив мешканку Харківщини під час окупації
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 