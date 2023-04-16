16.04.2023 21:33 Дмитро Колонєй

В Україні планують виплачувати суми 200, 500 та 800 тисяч: кому саме

Новий законопроект українських парламентаріїв вже підписаний Президентом України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Верховну Раду України, у парламенті ініційовали законопроект №7353 народного депутата «Слуги Народу» Павла Фролова. Він вже підписаний Президентом.

Хто отримає допомогу

Працівники об'єктів критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування отримають одноразову грошову допомогу за завдану агресією шкоду життю та здоров'ю під час виконання ними службових обов'язків.

Законопроект передбачає суми виплат в обсязі 800, 500 та 200 тисяч гривень відповідно особам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи, якщо така інвалідність спричинена пораненням, каліцтвом, контузією чи захворюванням внаслідок бойових дій, бомбардувань чи авіаударів після 24 лютого 2022 року.

У разі загибелі членам сім'ї померлого виплачуватиметься 1 мільйон гривень.

Постраждалим та родичам загиблих, яким було призначено або виплачено різні види інших виплат та компенсацій у меншому розмірі, буде доплачено різницю між визначеною законом сумою та вже виплаченими коштами.

Для практичної реалізації цього закону потрібно ще внести зміни до Державного бюджету, а також розробити та ухвалити необхідні підзаконні акти уряду.

Порядок виплати такої допомоги має бути встановлений урядом.Вона виплачуватиметься з держбюджету з подальшим відшкодуванням виплачених коштів із держави-агресора відповідно до принципів та норм міжнародного права», - зазначив представник «Слуги Народу».

Також додав він, Кабмін визначить орган, який ухвалює рішення про призначення допомоги.

До завершення формування реєстру об'єктів критичної інфраструктури перелік підприємств критичної інфраструктури, на працівників яких поширюється дія Закону, визначатиметься Кабінетом Міністрів.



