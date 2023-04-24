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24.04.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Окупанти несуть значні втрати, а їх елітні підрозділи відмовляються воювати (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленій розмові солдат 70-го мотострілецького полку окупаційної армії розповідає про втрати під Вугледаром та як їх "елітний" підрозділ, який одним із перших заходив 24-го лютого 2022 року на територію України, став місцем перебування нікому не потрібних штрафників через велику кількість відмов воювати. Також він розповідає про організовану злочинність у армії з Донеччини.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив думку Кирило Буданова, яким шляхом можливо завершити цю війну.

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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехолпення, україна, бандити
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