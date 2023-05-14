Окупанти з тюрем РФ чекають на справжню війну та не можуть вибратися з фронту (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, солдат окупаційної армії, який проходив покарання у місцях позбавлення волі на території країни-агерсорки, був мобілізований та залучається до ведення збройної агресії проти України на Авдіївському напрямку, розповідає про стан справ:
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про те, що трупи загиблих засуджених, які потрапили до ПВК Вагнер, повертаються додому частинами.
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
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