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14.05.2023  17:18   Дмитро Колонєй

Окупанти з тюрем РФ чекають на справжню війну та не можуть вибратися з фронту (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, солдат окупаційної армії, який проходив покарання у місцях позбавлення волі на території країни-агерсорки, був мобілізований та залучається  до ведення збройної агресії проти України на Авдіївському напрямку, розповідає про стан справ:

 
  • «отдыхаю, пиво пью по району двигаюсь, девок не хватает»;
  • «российский *баный контракт, подписал, а теперь вылезти не могу. Они автоматически подписали за меня»;
  • «обещал нам что после того, как наберется 300 тысяч человек мобилизованных, спецоперация закончится и начнутся боевые действия, реальная война»;
  • «надоело быть, 8 месяцев уже»;
  • «не такой жизни я хотел…я не думать, что могут при..башить».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про те, що трупи загиблих засуджених, які потрапили до ПВК Вагнер, повертаються додому частинами.

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехолпення, агрессия россии, україна
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