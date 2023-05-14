Окупанти з тюрем РФ чекають на справжню війну та не можуть вибратися з фронту (відео)

14.05.2023 17:18 Дмитро Колонєй

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, солдат окупаційної армії, який проходив покарання у місцях позбавлення волі на території країни-агерсорки, був мобілізований та залучається до ведення збройної агресії проти України на Авдіївському напрямку, розповідає про стан справ: