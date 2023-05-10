10.05.2023 20:12 Дмитро Колонєй
Загарбник вважає, що Росія програє війну та стане банкрутом (відео)
Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдати окупаціної армії обговорюють мізерні бойові виплати і розмірковують над неминучістю програшу у цій війні:
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військовий розповідає, що йому прийшла заробітна плата в розмірі 26 тисяч рублів, таку ж суму отримала половина контрактників;
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«прошло пол года, в отпуск не отпускают, зарплату не платят»;
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«сотка за два месяца пришла — *бануться»;
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«боюсь, чтобы государство не обанкротилось бы нафиг»;
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«самолеты ж не производим…считай, ничего не ездит, технику новую производить не можем»;
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«сейчас вот воевать смысла нет, потому что армия не готова»;
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«армия не готова, высокотехнологичного вооружения нет, обученных кадров, по-настоящему, нет — нифига нет»;
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«артиллеристы, которые стреляют фиг знает куда, танкисты, которые, блин, только танки жечь умеют;
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наши там нихр*на не запускают, ничего не сбивают (про дрони)».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти ледве виживають, пиячать та божеволіють під натиском ЗСУ.
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