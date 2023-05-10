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10.05.2023  20:12   Дмитро Колонєй

Загарбник вважає, що Росія програє війну та стане банкрутом (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдати окупаціної армії обговорюють мізерні бойові виплати і розмірковують над неминучістю програшу у цій війні:

 
  • військовий розповідає, що йому прийшла заробітна плата в розмірі 26 тисяч рублів, таку ж суму отримала половина контрактників;
  • «прошло пол года, в отпуск не отпускают, зарплату не платят»;
  • «сотка за два месяца пришла — *бануться»;
  • «боюсь, чтобы государство не обанкротилось бы нафиг»;
  • «самолеты ж не производим…считай, ничего не ездит, технику новую производить не можем»;
  • «сейчас вот воевать смысла нет, потому что армия не готова»;
  • «армия не готова, высокотехнологичного вооружения нет, обученных кадров, по-настоящему, нет — нифига нет»;
  • «артиллеристы, которые стреляют фиг знает куда, танкисты, которые, блин, только танки жечь умеют;
  • наши там нихр*на не запускают, ничего не сбивают (про дрони)».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти ледве виживають, пиячать та божеволіють під натиском ЗСУ.

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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехолпення, агрессия россии, україна
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