10.05.2023 20:12 Дмитро Колонєй

Загарбник вважає, що Росія програє війну та стане банкрутом (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдати окупаціної армії обговорюють мізерні бойові виплати і розмірковують над неминучістю програшу у цій війні: військовий розповідає, що йому прийшла заробітна плата в розмірі 26 тисяч рублів, таку ж суму отримала половина контрактників;

«прошло пол года, в отпуск не отпускают, зарплату не платят»;

«сотка за два месяца пришла — *бануться»;

«боюсь, чтобы государство не обанкротилось бы нафиг»;

«самолеты ж не производим…считай, ничего не ездит, технику новую производить не можем»;

«сейчас вот воевать смысла нет, потому что армия не готова»;

«армия не готова, высокотехнологичного вооружения нет, обученных кадров, по-настоящему, нет — нифига нет»;

«артиллеристы, которые стреляют фиг знает куда, танкисты, которые, блин, только танки жечь умеют;

наши там нихр*на не запускают, ничего не сбивают (про дрони)». Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти ледве виживають, пиячать та божеволіють під натиском ЗСУ.

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