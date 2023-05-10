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10.05.2023  20:44   Дмитро Колонєй

Мешканок Харкова запрошують на тренінг для майбутніх та молодих мам

Захід у Харкові проводиться до Дня матері.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КУ «Офіс реформ Хакрова», тренінг для майбутніх та молодих мам відбудеться 14 травня 2023 року у готелі «Reikartz» (вул. Садова, 4).                
 
Туиу жінки зустрінуться з двома фахівцями:
 
акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики Ольга Гребенюк розповість про планування вагітності, основні аспекти спостереження вагітності, харчування під час вагітності, неінвазивні методи діагностики вад плоду.
 
психолог-практик Юлія Онищенко виступить із темою: «Емоційне вигоряння мами».
 
Час проведення тренінгу - з 12:00 до 14:00.  Для участі необхідно зареєструватися за посиланням
 
Захід організований за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова та робочої групи проєкту «Картка харків’янина» за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  тернінг, мами, харків, діти, вагітність
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