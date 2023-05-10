10.05.2023 20:44 Дмитро Колонєй

Мешканок Харкова запрошують на тренінг для майбутніх та молодих мам

Захід у Харкові проводиться до Дня матері.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КУ «Офіс реформ Хакрова», тренінг для майбутніх та молодих мам відбудеться 14 травня 2023 року у готелі «Reikartz» (вул. Садова, 4).

Туиу жінки зустрінуться з двома фахівцями:

акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики Ольга Гребенюк розповість про планування вагітності, основні аспекти спостереження вагітності, харчування під час вагітності, неінвазивні методи діагностики вад плоду.

психолог-практик Юлія Онищенко виступить із темою: «Емоційне вигоряння мами».

Час проведення тренінгу - з 12:00 до 14:00. Для участі необхідно зареєструватися за посиланням

Захід організований за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова та робочої групи проєкту «Картка харків’янина» за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту.



