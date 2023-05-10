10.05.2023 21:31 Дмитро Колонєй
Харківські рятувальники нагадують про смертельну небезпеку для дітей, що є у кожній квартирі
Харківські фахівці наводять сім важливих для життя малюка правил.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Парульну поліцію, правоохоронці нагадують про відчинені вікна, як небезпеку для дитини.
Вікна завжди привертають увагу дітей, адже так вони вивчають навколишнє середовище та пізнають світ. З настанням тепла ми дедалі частіше провітрюємо квартири, однак якщо є маленька дитина — це потрібно робити максимально безпечно.
Нагадуємо декілька важливих правил, про які слід пам‘ятати:
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не грайтесь з дитиною на підвіконні, не дозволяйте сидіти на ньому;
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встановіть засоби дитячого захисту, що блокують відчинення вікон;
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не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла вилізти на підвіконня;
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пам'ятайте, що москітні сітки — не витримують ваги дитини;
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провітрюйте кватирками, пластикові вікна відкривайте у вертикальній площині;
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поясніть дитині небезпеку відчинених вікон, вчіть старших наглядати за молодшими;
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виходячи з кімнати, навіть на кілька хвилин — зачиняйте вікна.
Батьки, бережіть найдорожче та пам‘ятайте, що відчинене вікно — це завжди небезпека для дитини!
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