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10.05.2023  21:31   Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники нагадують про смертельну небезпеку для дітей, що є у кожній квартирі

Харківські фахівці наводять сім важливих для життя малюка правил.

Нагадують про смертельну небезпеку для дітей, що є у кожній квартирі, харківські рятувальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Парульну поліцію, правоохоронці нагадують про відчинені вікна, як небезпеку для дитини.
 
Вікна завжди привертають увагу дітей, адже так вони вивчають навколишнє середовище та пізнають світ. З настанням тепла ми дедалі частіше провітрюємо квартири, однак якщо є маленька дитина — це потрібно робити максимально безпечно.
 
Нагадуємо декілька важливих правил, про які слід пам‘ятати:
 
  1. не грайтесь з дитиною на підвіконні, не дозволяйте сидіти на ньому;
  2. встановіть засоби дитячого захисту, що блокують відчинення вікон;
  3. не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла вилізти на підвіконня;
  4. пам'ятайте, що москітні сітки — не витримують ваги дитини;
  5. провітрюйте кватирками, пластикові вікна відкривайте у вертикальній площині;
  6. поясніть дитині небезпеку відчинених вікон, вчіть старших наглядати за молодшими;
  7. виходячи з кімнати, навіть на кілька хвилин — зачиняйте вікна.
 
Батьки, бережіть найдорожче та пам‘ятайте, що відчинене вікно — це завжди небезпека для дитини!
 
 
 

Тэги:  поради, безпека, харків
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