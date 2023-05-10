10.05.2023 21:31 Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники нагадують про смертельну небезпеку для дітей, що є у кожній квартирі

Харківські фахівці наводять сім важливих для життя малюка правил.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Парульну поліцію, правоохоронці нагадують про відчинені вікна, як небезпеку для дитини.

Вікна завжди привертають увагу дітей, адже так вони вивчають навколишнє середовище та пізнають світ. З настанням тепла ми дедалі частіше провітрюємо квартири, однак якщо є маленька дитина — це потрібно робити максимально безпечно.

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Нагадуємо декілька важливих правил, про які слід пам‘ятати:

не грайтесь з дитиною на підвіконні, не дозволяйте сидіти на ньому; встановіть засоби дитячого захисту, що блокують відчинення вікон; не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла вилізти на підвіконня; пам'ятайте, що москітні сітки — не витримують ваги дитини; провітрюйте кватирками, пластикові вікна відкривайте у вертикальній площині; поясніть дитині небезпеку відчинених вікон, вчіть старших наглядати за молодшими; виходячи з кімнати, навіть на кілька хвилин — зачиняйте вікна.

Батьки, бережіть найдорожче та пам‘ятайте, що відчинене вікно — це завжди небезпека для дитини!



