11.05.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 травня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+12°C (відчувається як +5°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 12%. Температура повітря +14°...+15°C (відчувається як +13°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +15°...+12°C (відчувається як +13°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У четвер, 11 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Народні прикмети

Зоряна ніч обіцяє тепле літо.

Кульбаби зацвіли пізно — літо може бути посушливим.

Якщо у цей день зацвіла горобина, буде хороший урожай вівса.

У давнину спостерігали за погодою вночі: якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай.



