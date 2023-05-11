Прогноз погоди у Харкові на 11 травня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.
У четвер, 11 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Зоряна ніч обіцяє тепле літо.
Кульбаби зацвіли пізно — літо може бути посушливим.
Якщо у цей день зацвіла горобина, буде хороший урожай вівса.
У давнину спостерігали за погодою вночі: якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай.
Намагайтеся не пускати образи в серці – вони можуть залишити довгий слід. Проте якщо зосередитися на позитивних моментах, день обіцяє виявитися дуже продуктивним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.
Цього дня в світі відзначаються неформальні святна шлунка та блаженного байдикування.
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