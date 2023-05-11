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11.05.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 травня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.

тюльпан
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+12°C (відчувається як +5°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно, ймовірність опадів 12%. Температура повітря +14°...+15°C (відчувається як +13°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +15°...+12°C (відчувається як +13°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У четвер, 11 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Народні прикмети

Зоряна ніч обіцяє тепле літо.
Кульбаби зацвіли пізно — літо може бути посушливим.
Якщо у цей день зацвіла горобина, буде хороший урожай вівса.
У давнину спостерігали за погодою вночі: якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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