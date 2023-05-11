Гороскоп на 11 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Намагайтеся не пускати образи в серці – вони можуть залишити довгий слід. Проте якщо зосередитися на позитивних моментах, день обіцяє виявитися дуже продуктивним.
Овен буде змушений постійно згадувати про фінансову сторону своїх справ і про необхідність упорядкувати їх. Це зовсім не означає, що на нього чекають проблеми з грошима – просто ситуація вимагатиме приділяти цьому питанню увагу. Гарного дня для того, щоб Овен розібрався зі своїм особистим бюджетом, порахував прибуток і склав бізнес-план на найближчі тижні або дні. Наслідуючи цю пораду, Овен не помилиться!
Працездатність Тельця може здивувати навіть його самого, не кажучи вже про колег та близьких людей. Дивлячись у корінь будь-якої проблеми, Телець зможе зосередитись на ній і в результаті – підібрати до неї універсальний ключик. Наукові дослідження, навчання і взагалі будь-яка робота, яка потребує уважності та терпіння, вдаватиметься Тельцю як ніколи. А ось настрій здатний давати збої: Телець демонструватиме свою дратівливість з приводу і без.
Зірки радять Близнюкам уникати надто великої уваги з боку оточуючих. День не схиляє Близнюків до того, щоб вони зуміли проявити себе у найвигіднішому світлі, а отже, якщо час терпить, краще зачекати. Зате - ідеальний день для того, щоб Близнюки підготували свій майбутній успіх. Попрацюйте як слід над своїм проектом, приготуйте потрібні матеріали, продумайте аргументи - коли настане час опинитися в центрі уваги, ви зможете вразити всіх!
Рак має всі шанси зіткнутися з таким рідкісним та цікавим явищем, як дежавю. Його внутрішній світ, фантазії, спогади та мрії змішаються з реальністю, стираючи її межі. Не дивуйтеся, якщо ви раптом зустрінете людину зі свого минулого або когось, хто дуже на нього схожий. Або вловіть знайомі риси у зовсім незнайомому місці. Не лише реальність впливає на наш внутрішній світ, а й навпаки. І Рак матиме чудову нагоду в цьому переконатися.
Леву необхідно налаштуватися на роботу, але зробити це йому буде нелегко! День вимагатиме від нього концентрації уваги та вміння справлятися з великим напливом справ. Все це Лев готовий продемонструвати, проте навколишні щоразу виводитимуть його з себе, заважаючи зосередитися. Щоб зробити все, що він запланував, Леву слід хоча б на якийсь час сховатися від шуму та суєти. Тихе та затишне місце, в якому він може замкнути двері на ключ, – ось усе, що треба Леву, щоб згорнути гори!
Діва прагнутиме щирого спілкування! Звичайні поверхневі розмови можуть її дратувати і навіть призводити до образ і сутичок. Однак якщо вона хоче дізнатися якусь людину краще, зірки радять Діві не відкладати це на другий день. Не важливо, хто це – кохана людина Діви, колега чи партнер. Поговоріть з ним до душі, дізнайтеся, про що він думає і чого прагне. Це може стати першим кроком на шляху до особливих відносин.
Терезам може здаватися, що вони всіма силами намагаються уникнути конфліктів, але конфлікти самі знаходять їх. Протистояння, образи на порожньому місці – все це пишним кольором розцвітатиме там, де з'являються Терези. Насправді ж причиною непорозумінь будуть саме вони: день обіцяє видатися гарячим на емоції, і їм достатньо будь-якої іскри, щоб спалахнуло полум'я! Якщо Терези не хочуть провести день у суперечках, їм варто спокійніше реагувати на дрібні провокації оточуючих.
Зірки радять Скорпіону не ставити собі ніяких грандіозних завдань. Це день, коли йому не варто нічого доводити – ні собі, ні іншим. Якісь справи вже зроблено, а інші поки що зачекають. Зірки радять Скорпіонові взяти тимчасовий перепочинок, розслабитися та відпочити. А якщо йому не сидиться на місці, варто замість великих справ взятися за ті, які заберуть у нього щонайменше душевні сили – приміром, за домашню роботу. Або хоч би розбити один великий проект на кілька легких етапів.
Контакти Стрільця з оточуючими буде зведено до мінімуму. І винен у цьому насамперед сам Стрілець – йому буде важче, ніж зазвичай, спілкуватися з людьми. Якщо ж він все ж таки змусить себе підтримувати спілкування, щось хороше з цього навряд чи вийде: його дратівливість здатна провокувати сварки. Тож зірки радять Стрільцю покладатися тільки на себе: найкраще йому в цей день вдаватимуться ті справи, де він діє поодинці.
Козеріг зрозуміє зміст вислову «Все життя – театр», адже він гратиме у виставі головну роль! Відчуття, що він знаходиться на сцені, під світлом прожекторів, може переслідувати Козерога весь день, змушуючи його поводитися відповідно – тобто демонстративно. Понад те, Козеріг здатний приміряти він трагічну роль, даючи зрозуміти оточуючим, наскільки його цінують і розуміють. Щоб трагедія не перетворилася на комедію, Козерогу не слід надто вже жаліти себе.
Зірки обіцяють Водолію тихий день, який краще провести в домашніх турботах або ж у будівництві планів на майбутнє. Затійте прибирання, розкладіть речі по поличках, а заразом упорядкуйте свої думки. Водолію не заважає підбити підсумки того, що було зроблено останнім часом, а потім продумати план дій на найближчий час. А ось зіткнень із близькими людьми Водолію необхідно уникати – навіть дрібні образи здатні вилитися у важкі сварки.
Риби відрізнятимуться підвищеною цікавістю та бажанням проникнути у чужі таємниці. Якщо у звичайні дні їх не дуже хвилює, що приховують від них оточуючі, то вони здатні докласти чимало зусиль, щоб дізнатися! Втім, ситуація може складатися так, що Риби мимоволі познайомляться з чиїмось секретом чи випадково вибалакають свій. Щоб цього не сталося, зірки радять їм тримати язик за зубами та обминати пліткарів стороною.
Намагайтеся не пускати образи в серці – вони можуть залишити довгий слід. Проте якщо зосередитися на позитивних моментах, день обіцяє виявитися дуже продуктивним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.
Цього дня в світі відзначаються неформальні святна шлунка та блаженного байдикування.
влажность:
давление:
ветер: