11.05.2023 07:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 11 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Намагайтеся не пускати образи в серці – вони можуть залишити довгий слід. Проте якщо зосередитися на позитивних моментах, день обіцяє виявитися дуже продуктивним.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен буде змушений постійно згадувати про фінансову сторону своїх справ і про необхідність упорядкувати їх. Це зовсім не означає, що на нього чекають проблеми з грошима – просто ситуація вимагатиме приділяти цьому питанню увагу. Гарного дня для того, щоб Овен розібрався зі своїм особистим бюджетом, порахував прибуток і склав бізнес-план на найближчі тижні або дні. Наслідуючи цю пораду, Овен не помилиться!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Працездатність Тельця може здивувати навіть його самого, не кажучи вже про колег та близьких людей. Дивлячись у корінь будь-якої проблеми, Телець зможе зосередитись на ній і в результаті – підібрати до неї універсальний ключик. Наукові дослідження, навчання і взагалі будь-яка робота, яка потребує уважності та терпіння, вдаватиметься Тельцю як ніколи. А ось настрій здатний давати збої: Телець демонструватиме свою дратівливість з приводу і без.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять Близнюкам уникати надто великої уваги з боку оточуючих. День не схиляє Близнюків до того, щоб вони зуміли проявити себе у найвигіднішому світлі, а отже, якщо час терпить, краще зачекати. Зате - ідеальний день для того, щоб Близнюки підготували свій майбутній успіх. Попрацюйте як слід над своїм проектом, приготуйте потрібні матеріали, продумайте аргументи - коли настане час опинитися в центрі уваги, ви зможете вразити всіх!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак має всі шанси зіткнутися з таким рідкісним та цікавим явищем, як дежавю. Його внутрішній світ, фантазії, спогади та мрії змішаються з реальністю, стираючи її межі. Не дивуйтеся, якщо ви раптом зустрінете людину зі свого минулого або когось, хто дуже на нього схожий. Або вловіть знайомі риси у зовсім незнайомому місці. Не лише реальність впливає на наш внутрішній світ, а й навпаки. І Рак матиме чудову нагоду в цьому переконатися.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву необхідно налаштуватися на роботу, але зробити це йому буде нелегко! День вимагатиме від нього концентрації уваги та вміння справлятися з великим напливом справ. Все це Лев готовий продемонструвати, проте навколишні щоразу виводитимуть його з себе, заважаючи зосередитися. Щоб зробити все, що він запланував, Леву слід хоча б на якийсь час сховатися від шуму та суєти. Тихе та затишне місце, в якому він може замкнути двері на ключ, – ось усе, що треба Леву, щоб згорнути гори!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва прагнутиме щирого спілкування! Звичайні поверхневі розмови можуть її дратувати і навіть призводити до образ і сутичок. Однак якщо вона хоче дізнатися якусь людину краще, зірки радять Діві не відкладати це на другий день. Не важливо, хто це – кохана людина Діви, колега чи партнер. Поговоріть з ним до душі, дізнайтеся, про що він думає і чого прагне. Це може стати першим кроком на шляху до особливих відносин.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам може здаватися, що вони всіма силами намагаються уникнути конфліктів, але конфлікти самі знаходять їх. Протистояння, образи на порожньому місці – все це пишним кольором розцвітатиме там, де з'являються Терези. Насправді ж причиною непорозумінь будуть саме вони: день обіцяє видатися гарячим на емоції, і їм достатньо будь-якої іскри, щоб спалахнуло полум'я! Якщо Терези не хочуть провести день у суперечках, їм варто спокійніше реагувати на дрібні провокації оточуючих.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіону не ставити собі ніяких грандіозних завдань. Це день, коли йому не варто нічого доводити – ні собі, ні іншим. Якісь справи вже зроблено, а інші поки що зачекають. Зірки радять Скорпіонові взяти тимчасовий перепочинок, розслабитися та відпочити. А якщо йому не сидиться на місці, варто замість великих справ взятися за ті, які заберуть у нього щонайменше душевні сили – приміром, за домашню роботу. Або хоч би розбити один великий проект на кілька легких етапів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Контакти Стрільця з оточуючими буде зведено до мінімуму. І винен у цьому насамперед сам Стрілець – йому буде важче, ніж зазвичай, спілкуватися з людьми. Якщо ж він все ж таки змусить себе підтримувати спілкування, щось хороше з цього навряд чи вийде: його дратівливість здатна провокувати сварки. Тож зірки радять Стрільцю покладатися тільки на себе: найкраще йому в цей день вдаватимуться ті справи, де він діє поодинці.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг зрозуміє зміст вислову «Все життя – театр», адже він гратиме у виставі головну роль! Відчуття, що він знаходиться на сцені, під світлом прожекторів, може переслідувати Козерога весь день, змушуючи його поводитися відповідно – тобто демонстративно. Понад те, Козеріг здатний приміряти він трагічну роль, даючи зрозуміти оточуючим, наскільки його цінують і розуміють. Щоб трагедія не перетворилася на комедію, Козерогу не слід надто вже жаліти себе.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки обіцяють Водолію тихий день, який краще провести в домашніх турботах або ж у будівництві планів на майбутнє. Затійте прибирання, розкладіть речі по поличках, а заразом упорядкуйте свої думки. Водолію не заважає підбити підсумки того, що було зроблено останнім часом, а потім продумати план дій на найближчий час. А ось зіткнень із близькими людьми Водолію необхідно уникати – навіть дрібні образи здатні вилитися у важкі сварки.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби відрізнятимуться підвищеною цікавістю та бажанням проникнути у чужі таємниці. Якщо у звичайні дні їх не дуже хвилює, що приховують від них оточуючі, то вони здатні докласти чимало зусиль, щоб дізнатися! Втім, ситуація може складатися так, що Риби мимоволі познайомляться з чиїмось секретом чи випадково вибалакають свій. Щоб цього не сталося, зірки радять їм тримати язик за зубами та обминати пліткарів стороною.



