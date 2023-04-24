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24.04.2023  19:25   Василь Голосний

У Харкові зацвіла алея сакур, посаджена місцевими жителями (фото)

На проспекті Гагаріна зацвіли сакури, висаджені минулого року місцевими жителями.

Харків, сакура
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

За словами засновника алеї, саджанці йому безкоштовно передали з Роганського, яке було на той час розбомблене окупантами, повідомляє РЕДПОСТ.

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Тэги:  харків, пейзаж, сакури, алея сакур
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