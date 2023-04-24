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24.04.2023  19:07   Дмитро Колонєй

Харківські ремонтники провели благоустрій вулиці постраждалого району

Про виконані роботи розповіли у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

Провели благоустрій вулиці постраждалого району харківські ремонтники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», бригади підприємства привели до ладу елементи благоустрою на вул. Бучми:
 
  • відремонтували та пофарбували дитячий комплекс;
  • відремонтували п’ять лавок;
  • замінили дві урни;
  • замінили пісочниці;
  • полагодили та забетонували гойдалку.
Провели благоустрій вулиці постраждалого району харківські ремонтники
 
Провели благоустрій вулиці постраждалого району харківські ремонтники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у житловому районі Харкова замінили пошкоджене обстрілами газове обладнання.
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, майданчики, харків, гойдалки
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