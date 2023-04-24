Харківські ремонтники провели благоустрій вулиці постраждалого району

Про виконані роботи розповіли у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».
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Будь-які справи, що вимагають чіткості, наполегливості та конкретики, будуть даватися легше звичайного, так що не пропустіть хорошу можливість поставити всі крапки над i.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
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