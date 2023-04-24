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24.04.2023  18:38   Дмитро Колонєй

Ворог обстрілює селища Харківщини та намагається зміцнити позиції

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомлоє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, обстнановка на Харківщині наступна:  
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив обстріли 7 населених пунктів Харківщини Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка.
  • На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 8 населених пунктів Харківщини: Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив думку Кирило Буданова, яким шляхом можливо завершити цю війну.

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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