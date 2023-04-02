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02.04.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Рецепт смачного овочевого супу з рисом

Смачний овочевий супчик буде прекрасною обідньою стравою для будь-якого столу, передає РЕДПОСТ .

суп
 
Першу страву можна зберігати у холодильнику до 4 днів чи заморозити терміном до 2 місяців.
 
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
 
  • 100 г рису;
  • 300-350 мл води;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 200 г грибів, нарізаних скибочками;
  • 2 цибулини, нарізаних кубиками;
  • 2 зубчики часнику, подрібнених або дрібно натертих;
  • 3 маленькі моркви, нарізані;
  • 3 стебла селери, нарізаних;
  • 1/2 чайної ложки дрібної солі, плюс ще до смаку;
  • 4 столові ложки вершкового масла;
  • 40 г пшеничного борошна;
  • 4 склянки овочевого  бульйону;
  • хрумкий хліб для подачі (за бажанням).

Крок 1

У невелику каструлю покладіть промитий рис та поставте на сильний вогонь. Доведіть воду до кипіння, накрийте кришкою та зменшіть вогонь до мінімуму, щоб рідина повільно кипіла. Варіть, доки рис не стане м'яким, від 45 хвилин до 1 години. Зніміть з вогню і злийте воду, що залишилася в каструлі.

Крок 2

У великій каструлі на середньому вогні нагрійте оливкову олію до мерехтіння. Додайте гриби, перемішайте, щоб вони вкрилися олією, і готуйте періодично помішуючи, доки не стануть золотаво-коричневими з усіх боків.

Крок 3

Зменшіть вогонь до середнього, додайте цибулю та часник і готуйте, періодично помішуючи, поки цибуля не стане прозорою, 2-3 хвилини. Додайте моркву, селеру і сіль та готуйте, періодично помішуючи, поки вони не стануть м'якими, ще 2-3 хвилини.

Крок 4

Додайте вершкове масло і дайте йому повністю розтанути, періодично помішуючи, близько 1 хвилини. Посипте борошном і перемішайте, щоб змішати його з масляно-овочевою сумішшю, доки колір не почне злегка темніти, близько 1 хвилини. 

Крок 5

Додайте бульйон повільно, по 1 склянці за раз і одразу збивайте або перемішуйте, щоб не було грудочок. Доведіть до кипіння та зменшіть вогонь до середнього. Додайте зварений рис і варіть, не накриваючи кришкою, поки він трохи загусне, 15-20 хвилин, регулюючи вогонь так, щоб суп залишався на слабкому кипінні. 

Крок 6

Зніміть із вогню. Розлийте по тарілках і відразу ж подавайте, за бажанням з хрустким хлібом.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати оладки з картоплі по-монастирськи.
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
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