25.04.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 25 квітня

Весь день у Харкові буде хмарним. Удень піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 35%. Температура повітря +9°...+12°C (відчувається як +11°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 752%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 58%. Температура повітря +13°...+14°C (відчувається як +11°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 45%. Температура повітря +15°...+12°C (відчувається як +11°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Народні прикмети

Дощовий день обіцяє мокру погоду у перші дні травня.

Теплий та ясний день віщують урожайний рік.

Холод 25 квітня — до посушливого літа.

З цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне.

Наші пращури спостерігали за вербою: якщо вона до цього дня розпушилась - сильного холоду уже не буде.

З 25 квітня масово вилітають джмелі, літають бджоли. Виходять з нір лисиці.



