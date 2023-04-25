Прогноз погоди у Харкові на 25 квітня

Весь день у Харкові буде хмарним. Удень піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 35%. Температура повітря +9°...+12°C (відчувається як +11°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 752%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 58%. Температура повітря +13°...+14°C (відчувається як +11°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 45%. Температура повітря +15°...+12°C (відчувається як +11°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Дощовий день обіцяє мокру погоду у перші дні травня.
Теплий та ясний день віщують урожайний рік.
Холод 25 квітня — до посушливого літа.
З цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне.
Наші пращури спостерігали за вербою: якщо вона до цього дня розпушилась - сильного холоду уже не буде.
З 25 квітня масово вилітають джмелі, літають бджоли. Виходять з нір лисиці.
Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
Весь день у Харкові буде хмарним. Удень піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.
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