22.03.2023 21:51 Дмитро Колонєй
Готуємо легкий суп Мінестроні
Цей пісний, але дуже ситний суп.
Як пише РЕДПОСТ
, дана страва має чимало варіантів. Але зараз йде піст і ми, відмовившись від пармезану, обсмаженого бекону та курячого бульйону, зупинимося на його вегетаріанському варіанті.
Що варто врахувати
Якщо вам не подобається один або кілька овочів з рецепту, ви можете замінити їх наступними:
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селера,
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батат,
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ріпа,
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фенхель,
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капуста,
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шпинат,
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гарбуз,
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зелений горошок.
Вегетеріанський суп Мінестроне
Продукти:
-
1 середня цибулина
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2-3 зубчики часнику
-
4 середні моркви
-
2 столові ложки оливкової олії
-
2 столові ложки томатної пасти
-
Банка томатів у власному соку
-
Банка білої квасолі у власному соку
-
Банка консервованого нуту
-
1 столова ложка італійської приправи
-
4 склянки овочевого бульйону
-
1 середній кабачок
-
1 склянка замороженої стручкової квасолі
-
1 столова ложка лимонного соку
-
1 столова ложка дрібно нарізаної петрушки
Покроковий рецепт приготування
-
Цибулю нарізати кубиками, часник подрібнити, моркву нарізати скибочками. Додати оливкову олію, цибулю, часник та моркву у велику супову каструлю.
-
Обсмажити на середньому вогні, поки цибуля не стане м'якою та напівпрозорою (близько 5 хвилин).
-
Додати томатну пасту в каструлю і продовжити обсмажувати ще 2-3 хвилини або поки томатна паста не покриє дно каструлі (не дайте їй пригоріти).
-
Перекинути квасолю і нут на друшляк і промити під проточною водою, а потім додати в каструлю разом з томатами у власному соку (з соком), італійською приправою та овочевим бульйоном.
-
Добре перемішати, накрити кришкою та дати закипіти. Дати супу постояти 20 хвилин, іноді помішуючи.
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Поки суп кипить, нарізати кабачок півкільцями чи четвертинками.
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Після того, як суп повариться 20 хвилин, додати нарізані кабачки і заморожену стручкову квасолю (не потрібно попередньо розморожувати).
-
Перемішайте і тушкувати суп ще 5-10 хвилин або доки кабачки не почнуть розм'якшуватися.
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Наприкінці варіння додати лимонний сік і дрібно нарізану петрушку.
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При необхідності досолити та поперчити суп за смаком.
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Подавати до столу гарячим із хрусткими скибочками хліба.
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