22.03.2023 21:51 Дмитро Колонєй

Готуємо легкий суп Мінестроні

Цей пісний, але дуже ситний суп.

Як пише РЕДПОСТ , дана страва має чимало варіантів. Але зараз йде піст і ми, відмовившись від пармезану, обсмаженого бекону та курячого бульйону, зупинимося на його вегетаріанському варіанті.

Що варто врахувати

Якщо вам не подобається один або кілька овочів з рецепту, ви можете замінити їх наступними:

селера,

батат,

ріпа,

фенхель,

капуста,

шпинат,

гарбуз,

зелений горошок.

Вегетеріанський суп Мінестроне

Продукти:

1 середня цибулина

2-3 зубчики часнику

4 середні моркви

2 столові ложки оливкової олії

2 столові ложки томатної пасти

Банка томатів у власному соку

Банка білої квасолі у власному соку

Банка консервованого нуту

1 столова ложка італійської приправи

4 склянки овочевого бульйону

1 середній кабачок

1 склянка замороженої стручкової квасолі

1 столова ложка лимонного соку

1 столова ложка дрібно нарізаної петрушки

Покроковий рецепт приготування

Цибулю нарізати кубиками, часник подрібнити, моркву нарізати скибочками. Додати оливкову олію, цибулю, часник та моркву у велику супову каструлю. Обсмажити на середньому вогні, поки цибуля не стане м'якою та напівпрозорою (близько 5 хвилин). Додати томатну пасту в каструлю і продовжити обсмажувати ще 2-3 хвилини або поки томатна паста не покриє дно каструлі (не дайте їй пригоріти). Перекинути квасолю і нут на друшляк і промити під проточною водою, а потім додати в каструлю разом з томатами у власному соку (з соком), італійською приправою та овочевим бульйоном. Добре перемішати, накрити кришкою та дати закипіти. Дати супу постояти 20 хвилин, іноді помішуючи. Поки суп кипить, нарізати кабачок півкільцями чи четвертинками. Після того, як суп повариться 20 хвилин, додати нарізані кабачки і заморожену стручкову квасолю (не потрібно попередньо розморожувати). Перемішайте і тушкувати суп ще 5-10 хвилин або доки кабачки не почнуть розм'якшуватися. Наприкінці варіння додати лимонний сік і дрібно нарізану петрушку. При необхідності досолити та поперчити суп за смаком. Подавати до столу гарячим із хрусткими скибочками хліба.



