Прогноз погоди у Харкові на 23 березня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці малохмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +7°...+13°C (відчувається як +8°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень малохмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +12°...+15°C (відчувається як +12°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+7°C (відчувається як +13°C). Вітер південно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Прагнення до власної незалежності поєднуватиметься з бажанням покомандувати іншими, через це не виключено суперництво в будь-яких сферах життя.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Щорічно 23 березня проводиться Всесвітній день метеорології або Всесвітній метеорологічний день.
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