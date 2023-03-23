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23.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 березня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці малохмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +7°...+13°C (відчувається як +8°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень малохмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +12°...+15°C (відчувається як +12°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+7°C (відчувається як +13°C). Вітер південно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • У давнину була приказка, що у цей день "туман з'їдає сніг", тобто вказує на прихід тепла.
  • Туман також вказував на теплу середину травня, а іній - на дощовий день на Ісака Змійовика (12 червня).
  • Сині хмари, які швидко пливуть по небу, передвіщали тепло і дощ.
  • А ще 23 березня буває перша у новому році гроза.
  • Рибаки у цей день звертали увагу на весняні струмки: якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловиться плотва.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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