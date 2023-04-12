12.04.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо крем-суп із цвітної капусти без варіння
Оригінальний та пісний рецепт першої страви.
Як пише РЕДПОСТ
, радимо приготувати страву, в якій багато корисних інгредієнтів.
Крем-суп із цвітної капусти без варіння
Продукти:
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цвітна капуста - 1 качан;
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морква - 2 шт.;
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мигдаль - 200 г;
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розмарин,
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тертий мускатний горіх,
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сіль,
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перець – за смаком;
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свіжа рукола - для прикраси
Покроковий рецепт приготування
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Мигдаль замочити на ніч (не менше восьми годин) у прохолодній воді. Це потрібно для того, щоб видалити речовини, що перешкоджають перетравленню горіхів.
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Горіхи, замочені на ніч, почистити.
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Заздалегідь нарізати моркву для чіпсів на тонкі шматочки.
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Підсушити моркву в дегідрататорі або духовці 5-7 годин на 42°С.
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Кольорову капусту замочити на півгодини в прохолодній підсоленій воді, уклавши качан суцвіттями вниз в досить глибоку каструльку.
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Потім промити капусту проточною водою.
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Цвітну капусту нарізати скибочками
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Очищений мигдаль, нарізану капусту, спеції та воду збити в блендері до кремового стану, додаючи воду поступово до потрібної густоти.
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Прикрасити суп чіпсами із сушених шматочків овочів та руколою.
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Подавати з мигдальними горішками.
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