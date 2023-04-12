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12.04.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо крем-суп із цвітної капусти без варіння

Оригінальний та пісний рецепт першої страви.

Як приготувати крем-суп із цвітної капусти без варіння
 
Як пише РЕДПОСТ, радимо приготувати страву, в якій багато корисних інгредієнтів.
 

Крем-суп із цвітної капусти без варіння

 

Продукти:

 

  • цвітна капуста - 1 качан;
  • морква - 2 шт.;
  • мигдаль - 200 г;
  • розмарин,
  • тертий мускатний горіх,
  • сіль,
  • перець – за смаком;
  • свіжа рукола - для прикраси
 

Покроковий рецепт приготування

 

Як приготувати крем-суп із цвітної капусти без варіння
 
  1. Мигдаль замочити на ніч (не менше восьми годин) у прохолодній воді. Це потрібно для того, щоб видалити речовини, що перешкоджають перетравленню горіхів.
  2. Горіхи, замочені на ніч, почистити.
  3. Заздалегідь нарізати моркву для чіпсів на тонкі шматочки.
  4. Підсушити моркву в дегідрататорі або духовці 5-7 годин на 42°С.
  5. Кольорову капусту замочити на півгодини в прохолодній підсоленій воді, уклавши качан суцвіттями вниз в досить глибоку каструльку.
  6. Потім промити капусту проточною водою.
  7. Цвітну капусту нарізати скибочками
  8. Очищений мигдаль, нарізану капусту, спеції та воду збити в блендері до кремового стану, додаючи воду поступово до потрібної густоти.
  9. Прикрасити суп чіпсами із сушених шматочків овочів та руколою.
  10. Подавати з мигдальними горішками.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати маленькі сирні паски.
 
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Тэги:  рецепт, суп, напуста, піст, морква, горіхи
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