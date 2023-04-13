Прогноз погоди у Харкові на 13 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 67%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 22%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Подолання лінощів може зробити день особливо продуктивним у областях, де потрібна логіка та ясність розуму, таких як наука, навчання, аналітика, планування.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Щорічно 13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу – свято однодумців, для яких рок-н-рол став не лише музикою, а стилем та способом життя.
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