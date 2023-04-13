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Гороскоп на 13 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Подолання лінощів може зробити день особливо продуктивним у областях, де потрібна логіка та ясність розуму, таких як наука, навчання, аналітика, планування.

Прогноз погоди у Харкові на 13 квітня Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.