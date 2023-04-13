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13.04.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.

парасоля

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 67%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 22%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Прозорі хмари обіцяють дощову погоду.
  • Сонячна погода віщує спекотне літо.
  • Якщо перелітні птахи хохляться, то хорошої погоди не чекай; після прильоту довго не щебечуть - на холод; раптово замовкли - до грози.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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