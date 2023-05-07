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07.05.2023  18:48   Дмитро Колонєй

Окупанти завдали авіаційного удару по селищу Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Завдали авіаційного удару по селищу Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:  
  • На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 7 населених пунктів Харківщини Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне та Строївка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Гряниківки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

Нагадаємо. раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 травня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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