Окупанти завдали авіаційного удару по селищу Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо. раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 травня 2023 року.
Комментариев: 0
Скільки б ви не переконували себе, що обов'язок і обов'язок на першому місці, швидше за все, більшу частину часу ви присвятите тому, що вам подобається.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день планетаріїв.
влажность:
давление:
ветер: