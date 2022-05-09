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09.05.2022  13:10   Виталий Хиневич

Обстрел оккупантами автоколонны возле Старого Салтова: заявление прокуратуры

В результате вооруженной агрессии РФ на территории Харьковской области погибли 29 детей, еще 89 – ранены.

Харьковская область российские военные убили людей
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 4 мая текущего года 15 частных автомобилей выехали из оккупированного российскими военными города Волчанск Чугуевского района.
 
По дороге возле поселка городского типа Старый Салтов военнослужащие ВС РФ обстреляли указанную колонну автомобилей с мирными жителями, в результате чего ранен 6-месячный ребенок, погибла 13-летняя девочка.
 
Правоохранители просят граждан, которые стали свидетелями военных преступлений РФ на территории Харьковской области, в результате которых пострадали дети, сообщать по телефону +380680125289.
 
Напомним, ранее в Харьковской области разыскивали пропавшую девочку из расстреляной автомобильной колоны. 
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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