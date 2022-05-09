09.05.2022 13:10 Виталий Хиневич
Обстрел оккупантами автоколонны возле Старого Салтова: заявление прокуратуры
В результате вооруженной агрессии РФ на территории Харьковской области погибли 29 детей, еще 89 – ранены.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что 4 мая текущего года 15 частных автомобилей выехали из оккупированного российскими военными города Волчанск Чугуевского района.
По дороге возле поселка городского типа Старый Салтов военнослужащие ВС РФ обстреляли указанную колонну автомобилей с мирными жителями, в результате чего ранен 6-месячный ребенок, погибла 13-летняя девочка.
Правоохранители просят граждан, которые стали свидетелями военных преступлений РФ на территории Харьковской области, в результате которых пострадали дети, сообщать по телефону +380680125289.
Напомним, ранее в Харьковской области разыскивали
пропавшую девочку из расстреляной автомобильной колоны.
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