09.05.2022 13:10 Виталий Хиневич

Обстрел оккупантами автоколонны возле Старого Салтова: заявление прокуратуры

В результате вооруженной агрессии РФ на территории Харьковской области погибли 29 детей, еще 89 – ранены.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 4 мая текущего года 15 частных автомобилей выехали из оккупированного российскими военными города Волчанск Чугуевского района.

По дороге возле поселка городского типа Старый Салтов военнослужащие ВС РФ обстреляли указанную колонну автомобилей с мирными жителями, в результате чего ранен 6-месячный ребенок, погибла 13-летняя девочка.

Правоохранители просят граждан, которые стали свидетелями военных преступлений РФ на территории Харьковской области, в результате которых пострадали дети, сообщать по телефону +380680125289.

Напомним, ранее в Харьковской области разыскивали пропавшую девочку из расстреляной автомобильной колоны.