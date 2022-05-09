09.05.2022 13:17 Рита Парфенова

Окупанты нанесли ракетный удар по Харькову

Русские оккупационные войска нанесли по Харькову 1 артиллерийский удар. Пострадал район Сокольников.



Фото из открытых источников

Об этом в утренней сводке за прошедшие сутки сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ



По его словам, в результате обстрела оккупантами Харьковского района (Русские Тишки, Циркуны, Михайловка, Рай-Еленовка) 4 человека получили ранения, 1 человек погиб в Циркунах.



В течение суток оккупанты активно обстреливали Богодуховский район. Погибли два мирных жителя, трое ранены.



Вечером 8 мая произошли обстрелы в Лозовской и Золочевской общинах - 2 раненых.



Всего за сутки по Харьковской области из-за обстрелов россиян погибли три человека, 9 получили ранения.

Продолжаются бои на Изюмщине. Враг активных наступательных действий не проводил, перегруппировывает подразделения и пытается удержать ранее занятые позиции.



Напомним, 8 мая оккупанты одновременно обстреляли город Богодухов и село Лозовая Богодуховского района: есть погибшие и раненые.