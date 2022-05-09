09.05.2022 13:40 Виталий Хиневич
В Харькове изъяли крупную партию алкоголя
В Холодногорском районе Харькова продавали алкогольные напиток и сигареты.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
Сообщается, что 8 мая полицейские выявили факт продажи пива в одном из магазинов, а также реализацию табачных изделий без акцизных марок.
Таким образом, правоохранители изъяли из незаконной реализации 740 литров пива и 135 пачек сигарет.
В отношении владельца торговой точки был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами потребления табачных изделий без их сгорания).
Штраф за осуществление противоправной деятельности составляет от 400 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Собранные материалы направлены в суд для принятия решения.
Напомним, ранее в Харькова правоохранители обнаружили и изъяли
более 15 тысяч пачек сигарет неизвестного происхождения.
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