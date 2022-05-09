09.05.2022 13:40 Виталий Хиневич

В Харькове изъяли крупную партию алкоголя

В Холодногорском районе Харькова продавали алкогольные напиток и сигареты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 8 мая полицейские выявили факт продажи пива в одном из магазинов, а также реализацию табачных изделий без акцизных марок.

Таким образом, правоохранители изъяли из незаконной реализации 740 литров пива и 135 пачек сигарет.

В отношении владельца торговой точки был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами потребления табачных изделий без их сгорания).

Штраф за осуществление противоправной деятельности составляет от 400 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Собранные материалы направлены в суд для принятия решения.

Напомним, ранее в Харькова правоохранители обнаружили и изъяли более 15 тысяч пачек сигарет неизвестного происхождения.