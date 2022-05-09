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09.05.2022  13:48   Рита Парфенова

Жителей освобожденных сел под Харьковом просят повременить с возвращением

Посещать только что освобожденные территории очень опасно.

растяжка на кладбище

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Он отметил, что наши Вооруженные Силы Украины на своих позициях не допускают продвижения врага и постепенно ведут контрнаступательные действия.

Однако возвращатся недавно освобожденне территории очень опасно. Оккупанты оставили после себя сотни мин на выездах, улицах, в домах и т.д. Сейчас там работают правоохранители и пиротехнические подразделения.При разминировании получили ранения 3 спасателя, медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, в селе Циркуны Харьковской области под мостом были обнаружены тела двух женщин. Они подорвались на растяжке, которую оставили после себя оккупанты.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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