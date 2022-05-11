В Харькове прохожий задержал мародера, ограбившего кафе

Злоумышленник будет ждать суда под стражей.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Прокуратуру Харьковской области, ограбление произошло 9 мая 2022 года. Около трех часов дня 39-летний мужчина проник в кафе, расположенное в Новобаварском районе г. Харькова, откуда похитил хозяйственный инвентарь.
После этого мужчина вылез с похищенным через поврежденное стекло кафе, однако его противоправные действия увидел неравнодушный прохожий и вызвал правоохранителей.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему уведомлено о подозрении по факту покушения на кражу в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
10 мая постановлением руководителя Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в одном из супермаркетов Харькова 32-летний харьковчанин пытался похитить кухонные принадлежности.
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