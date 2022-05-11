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11.05.2022  11:10   Рита Парфенова

На Северной Салтовке и в Пятихатках восстанавливают водоснабжение

Коммунальщики продолжают ремонтировать трубопроводы холодного водоснабжения, невзирая на активные боевые действия.

На Северной Салтовке и в Пятихатках восстанавливают водоснабжение

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», ремотные пригады предприятия ликвидировали 6 повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения, восстановили 7 смотровых колодцев и в 67 квартирах харьковчан подключили подачу воды.

Сегодня, 11 мая, запланировано проведение ремонтных работ на 9 поврежденных участках водоводов во всех районах города. Внутридомовые коммуникации возобновляют в 46 домах.

Аварийщики комплекса «Харьковводоснабжение» начали работы по восстановлению поврежденных наружных водоводов в жилом массиве Северная Салтовка и поселке Пятихатки. Уже провели предварительные осмотры и составили планы ремонтных работ на водоводах различного диаметра в этих районах.

Бригады управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем планомерно отслеживают пострадавшие квартиры и подключают к водоснабжению. Так только за вчера внутридомовые сети наладили в 48 квартирах в Холодногорском районе, 10 квартирах в Основянском и 9 квартирах на Салтовском жилмассиве в Московском районе города.

На Северной Салтовке и в Пятихатках восстанавливают водоснабжение

Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.

Тэги:  вода, харьков
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