13.05.2022 10:02 Рита Парфенова

На Салтовке восстанавливают электроснабжение (фото)

Энергетики запускают на полную мощность подстанцию, которая питает Северную Салтовку и район метро "Героев Труда"



АО "Харьковоблэнерго"

Как передает РЕДПОСТ, специалисты АО "Харьковоблэнерго" восстанавливают работоспособность подстанции "Московская", которая обеспечивает электроснабжение одного из наиболее пострадавших в результате обстрелов районов города.



К ремонтным работам энергетики приступили сразу, как украинские военные оттеснили врага, и тот прекратил ежедневные артиллерийские и ракетные обстрелы окрестных мест.



Сегодня о многочисленных "прилетах" на территории энергобъекта напоминают воронки от взрывов. Последствия войны легко найти на энергетическом оборудовании. Еще несколько метров, и снаряды угодили бы в самое сердце подстанции — силовые трансформаторы.





Обломки взрывов разбили ошиновку, трансформаторы тока и напряжения, оборудование релейной защиты, размыкатели и радиаторы охлаждения силовых трансформаторов. Энергетики говорят, что все эти повреждения серьезны, но не критические. На ремонт оборудования подстанции уйдет несколько дней.





После окончания восстановительных работ ПС "Московская" заживит многострадальную северную часть Салтовского жилмассива, а также повысит надежность электроснабжения метрополитена, городского электротранспорта, а также торговых комплексов возле метро "Героев труда": "Дафи", "Караван" и "Эпицентр".

Ранее мы писали, как восстанавливают электроснабжение на освобожденных территориях Харьковской области.