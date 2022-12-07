Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 7 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 15 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 27 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 467 осіб. Одужало 307 130 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1081 особа. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 16 осіб (із них 15 - мешканці міста Харкова). П’ять позитивних результатів зареєстровано у Куп’янському, 3 - у Лозівському, 2 - у Чугуївському та 1 - в Богодухівському районах області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 6 грудня.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
Хмари вже з ранку займатимуть своє місце під сонцем, і похмура погода триматиметься у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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