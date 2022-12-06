Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 грудня

У період з 3 по 5 грудн офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
сього за три доби у Харкові та області діагностували 26 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 440 осіб. Одужало 307 106 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1079 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (із них 11 - мешканці міста Харкова). П’ять позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, 4 - у Куп’янському, по два - в Богодухівському та Чугуївському, районах області.
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