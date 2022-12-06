06.12.2022 11:15 Віталій Хінєвіч
Частина мешканців Салтівського району тимчасово залишиться без водопостачання
Комунальники усувають нештатної ситуації на водоводі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на КП «Харківводоканал».
Повідомляється, що через усунення нештатної ситуації на водоводі вул. Івана Камишева з 11:00 до 24:00 6 грудня буде тимчасово припинено водопостачання мешканців Туркестанського селища.
Зі зниженим тиском здійснюватиметься водопостачання частини жителів Салтівського району, обмежених вулицями:
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Салтівське шосе,
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пр. Льва Ландау,
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пр. Ювілейним,
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вул. Академіка Павлова,
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вул. Наталії Ужвій,
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вул. Гвардійців Широнінців,
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Салтівське шосе.
На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».
Телефон для довідок: 15-33.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності»,- звернулися комунальники до харків'ян.
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