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06.12.2022  10:52   Рита Парфенова

Метрополітен Харкова змінює графік роботи

Харківський метрополітен змінює графік роботи з 7 грудня.


t.me/kh_metro

Харківська підземка подовжує графік роботи. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківського міського голову Ігора Терехова.

За словами мера міста, з 7 грудня метрополітен у Харкові змінює графік роботи – з 5.30 до 21.30.

Графік роботи Харківського метрополітену змінена у зв’язку зі скороченням комендантської години у Харківській області.

Нагадаємо, з 5 грудня у Харкові та області комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.

Тэги:  метро, харьков
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