06.12.2022 10:52 Рита Парфенова

Метрополітен Харкова змінює графік роботи

Харківський метрополітен змінює графік роботи з 7 грудня.



t.me/kh_metro

Харківська підземка подовжує графік роботи. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківського міського голову Ігора Терехова.



За словами мера міста, з 7 грудня метрополітен у Харкові змінює графік роботи – з 5.30 до 21.30.

Графік роботи Харківського метрополітену змінена у зв’язку зі скороченням комендантської години у Харківській області.

Нагадаємо, з 5 грудня у Харкові та області комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.