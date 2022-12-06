Метрополітен Харкова змінює графік роботи

Харківський метрополітен змінює графік роботи з 7 грудня.
Харківська підземка подовжує графік роботи. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківського міського голову Ігора Терехова.
За словами мера міста, з 7 грудня метрополітен у Харкові змінює графік роботи – з 5.30 до 21.30.
Графік роботи Харківського метрополітену змінена у зв’язку зі скороченням комендантської години у Харківській області.
Нагадаємо, з 5 грудня у Харкові та області комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.
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