06.12.2022 11:00 Віталій Хінєвіч

Україна отримала медичну гуманітарну допомогу

Допомога надійшла від міжнародних та українських партнерів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що на склади Міністерства охорони здоров’я продовжує надходити гуманітарна допомога від міжнародних та українських партнерів. Цього тижня її отримано від: Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Урядового агентства стратегічних резервів в Польщі, однієї з найбільших фармацевтичних компаній у світі зі штаб-квартирою у США «Merck», німецької організації з надання екстреної медичної допомоги «Action Medeor».

Серед гуманітарних вантажів, що надійшли цього разу:

14 палет стабілізаторів напруги та моноблоків;

309 палет респіраторів, ліків, експрес-тестів для виявлення COVID-19;

35 палет глюкометрів та тест-смужок, лікарських засобів;

5 палет антибактеріального препарату «Ертапенем».

«Очевидно, партнери обізнані з перебігом війни, тож їхня допомога часто відповідає на нові виклики, які постають. Дякуємо за розуміння ситуації в нашій країні, відтак – підтримку!» – говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

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