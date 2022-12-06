На пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» запрацює єЧерга

Уже за тиждень на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні України та Польщі почне функціонувати «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів.
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Ідеї, які спадуть на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
У Харкові хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів.
Щороку 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України, який було започатковано Верховною Радою України у 1993 році.
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