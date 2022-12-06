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06.12.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

На пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» запрацює єЧерга

Уже за тиждень на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні України та Польщі почне функціонувати «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів.

пункт пропуску
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.
 
Повідомляється, що міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» вважається одним з найбільш завантажених пунктів. Станом на 9:00 5 грудня 2022 року черга вантажівок на виїзд з України складала 710 транспортних засобів (12 км).
 
Міністерство інфраструктури України ініціювало створення безкоштовної інформаційно-комунікаційної системи, яка дозволяє зменшити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Ключова задача системи розрахувати орієнтовний час перетину кордону.
 
Зважаючи на прогнозовану дату та час прибуття на міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» перевізник може ефективно планувати рейс.
 
Нагадаємо, Метрополітен Харкова змінює графік роботи.
 
Источник:   Міністерство інфраструктури України
 Тэги:  пункт пропуска
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