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06.12.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

Фахівці провели аналіз захворюваності в Харківській області.

застуда
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
 Повідомляється, що за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 48 тижні (28.11.2022 – 04.12.2022) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 1587 осіб, з них  577 (36,4%) дітей віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем зростання захворюваності на 8,5% за рахунок зростання захворюваності як серед дорослих так і серед дітей (на 2,2% та 21,5% відповідно).
 
Показник захворюваності становить 60,61 на 100 тис. населення, що менше  минулорічного майже у 6 разів та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу  відповідає низькому рівню.
 
Госпіталізовано 110 осіб проти 120 на минулому тижні, що становить 6,9% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 20 дітей (18,2%). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження числа госпіталізованих на 9,1%, як за рахунок дітей на 4,8% так і серед дорослих на 9,1%.
 
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 130,26 на 100 тис. населення, найнижчий – у Ізюмському районі (38,92 на 100 тис. населення).
 
Станом на 05.12.2022 проти грипу щеплено 610 осіб, з них 531 – з груп ризику (у т.ч. 486 медичних працівників та 7 дітей).
 
З початку епідемічного сезону серед обстежених 2631 особи у 1067 (40,6%) виявлено позитивні результати, з них у 1045 осіб (97,9%) виявлено вірус     SARS-CoV-2, у 21 особи (1,9%) – РС-вірус та у 1 – вірус парагрипу. Віруси грипу не виявлено.
 
Нагадаємо, Україна отримала медичну гуманітарну допомогу.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, медицина
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