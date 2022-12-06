06.12.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

Фахівці провели аналіз захворюваності в Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 48 тижні (28.11.2022 – 04.12.2022) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 1587 осіб, з них 577 (36,4%) дітей віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем зростання захворюваності на 8,5% за рахунок зростання захворюваності як серед дорослих так і серед дітей (на 2,2% та 21,5% відповідно).

Показник захворюваності становить 60,61 на 100 тис. населення, що менше минулорічного майже у 6 разів та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Госпіталізовано 110 осіб проти 120 на минулому тижні, що становить 6,9% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 20 дітей (18,2%). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження числа госпіталізованих на 9,1%, як за рахунок дітей на 4,8% так і серед дорослих на 9,1%.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 130,26 на 100 тис. населення, найнижчий – у Ізюмському районі (38,92 на 100 тис. населення).

Станом на 05.12.2022 проти грипу щеплено 610 осіб, з них 531 – з груп ризику (у т.ч. 486 медичних працівників та 7 дітей).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 2631 особи у 1067 (40,6%) виявлено позитивні результати, з них у 1045 осіб (97,9%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 21 особи (1,9%) – РС-вірус та у 1 – вірус парагрипу. Віруси грипу не виявлено.