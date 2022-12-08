08.12.2022 08:25 Рита Парфенова

Ворог атакував населений пункт на півночі від Харкова

За минулу добу російські окупанти атакували населений пункт Тернова Харківської області, але отримав відсіч підрозділів Сил оборони та відступили.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстрілів з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів:

Уди,

Ветеринарне,

Стариця,

Огірцеве,

Вовчанські Хутори,

Амбарне,

Бологівка,

Дворічна,

Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Обстріляв райони населених пунктів:

Куп’янськ,

Синьківка,

Кислівка,

Котлярівка,

Табаївка,

Крохмальне,

Берестове,

Першотравневе.

Нагадаємо, за добу з 6 по 7 грудня внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє мешкаців Харківської області отримали поранення.