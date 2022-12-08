Ворог атакував населений пункт на півночі від Харкова

За минулу добу російські окупанти атакували населений пункт Тернова Харківської області, але отримав відсіч підрозділів Сил оборони та відступили.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку обстрілів з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник обороняється. Обстріляв райони населених пунктів:
Нагадаємо, за добу з 6 по 7 грудня внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє мешкаців Харківської області отримали поранення.
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Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний сніг, вдень і ввечері - дощ зі снігом.
Щорічно 8 грудня відзначається Міжнародний день художника.
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