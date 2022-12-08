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08.12.2022  08:25   Рита Парфенова

Ворог атакував населений пункт на півночі від Харкова

За минулу добу російські окупанти атакували населений пункт Тернова Харківської області, але отримав відсіч підрозділів Сил оборони та відступили.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстрілів з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Уди,
  • Ветеринарне,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Вовчанські Хутори,
  • Амбарне,
  • Бологівка,
  • Дворічна,
  • Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Обстріляв райони населених пунктів:

  • Куп’янськ,
  • Синьківка,
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Табаївка,
  • Крохмальне,
  • Берестове,
  • Першотравневе.

Нагадаємо, за добу з 6 по 7 грудня внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє мешкаців Харківської області отримали поранення.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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