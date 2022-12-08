08.12.2022 08:47 Рита Парфенова

Хто згорів внаслідок пожежі на Харківщині, невідомо

У Харківській області на побутовій пожежі загинула людина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

О 18:24 сталася пожежа у тимчасовій споруді на 102-кілометрі траси М-18, що у Красноградському районі.



Під час пожежі загинула людина, її вік та стать, а також причина пожежі та смерті особи наразі встановлюється.



О 19:35 силами ДСНС пожежу на площі 15 кв.м. було ліквідовано.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 7 по 8 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.