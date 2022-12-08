08.12.2022 09:07

Розмінування Харківщини: за добу знешкоджено більше сотні мін та боєприпасів

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили понад сім гектарів території.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За добу 7 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7,4 га території, 3,8 км ЛЕП.

Саперами виявлено та знешкоджено 129 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 112 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1695 га території, 248,6 км автомобільних доріг, 570 км ЛЕП, 154 км залізничних колій та 186,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 45 тис. 123 ВНП.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 7 по 8 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.