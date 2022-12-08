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08.12.2022  09:30   Рита Парфенова

Куди влучили ворожі ракети на Харківщині (фото)

Протягом доби з 7 по 8 грудня ворог продовжив обстріли міста Куп'янськ та розташованих поруч з лінією зіткнення населених пунктів Харківщини.

Новини Харькова: ракетний обстріл Куп’янська та Печенігів Новини Харькова: ракетний обстріл Куп’янська та Печенігів

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Близько 4:30 ранку 8 грудня ворог завдав по Куп'янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо – без постраждалих.

Крім того, 7 грудня внаслідок ворожих обстрілів в Куп'янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа. Без жертв та постраждалих.

Внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях. «Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато більші», – зауважив голова ХОВА.

Новини Харькова: ракетний обстріл Куп’янська та Печенігів Новини Харькова: ракетний обстріл Куп’янська та Печенігів

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 7 по 8 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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