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08.12.2022  09:48   Рита Парфенова

У Харкові запроваждені аварійні відключення: термінове звертання АТ "Харківобленерго"

Енергетики наполегливо просять жителів Харкова та Харківської області прямо зараз за можливості зменшити електроспоживання


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу АТ "Харківобленерго", на території Харківської області вже з 7.00 діють графіки аварійних відключень.

На жаль, незважаючи на вжиті заходи, в системі досі зберігається занадто високий рівень споживання. НЕК "Укренерго" просить Харківщину перейти  у доведені ліміти.

Щоб уникнути додаткових аварійних вимкнень у Харкові та районах області, а також зменшити тривалість існуючих, енергетики просять жителів зменшити електроспоживання.

«Ми робимо це тому, що знаємо: ви це зробите, адже всі наші попередні звернення-прохання мали результат», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, в Україні триває поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки.

Источник:   АТ "Харківобленерго"
 Тэги:  отключение света, харьков
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