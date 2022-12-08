08.12.2022 09:48 Рита Парфенова

У Харкові запроваждені аварійні відключення: термінове звертання АТ "Харківобленерго"

Енергетики наполегливо просять жителів Харкова та Харківської області прямо зараз за можливості зменшити електроспоживання



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу АТ "Харківобленерго", на території Харківської області вже з 7.00 діють графіки аварійних відключень.

На жаль, незважаючи на вжиті заходи, в системі досі зберігається занадто високий рівень споживання. НЕК "Укренерго" просить Харківщину перейти у доведені ліміти.



Щоб уникнути додаткових аварійних вимкнень у Харкові та районах області, а також зменшити тривалість існуючих, енергетики просять жителів зменшити електроспоживання.

«Ми робимо це тому, що знаємо: ви це зробите, адже всі наші попередні звернення-прохання мали результат», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, в Україні триває поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки.