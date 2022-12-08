У Харкові запроваждені аварійні відключення: термінове звертання АТ "Харківобленерго"

Енергетики наполегливо просять жителів Харкова та Харківської області прямо зараз за можливості зменшити електроспоживання
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу АТ "Харківобленерго", на території Харківської області вже з 7.00 діють графіки аварійних відключень.
На жаль, незважаючи на вжиті заходи, в системі досі зберігається занадто високий рівень споживання. НЕК "Укренерго" просить Харківщину перейти у доведені ліміти.
Щоб уникнути додаткових аварійних вимкнень у Харкові та районах області, а також зменшити тривалість існуючих, енергетики просять жителів зменшити електроспоживання.
«Ми робимо це тому, що знаємо: ви це зробите, адже всі наші попередні звернення-прохання мали результат», – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, в Україні триває поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки.
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