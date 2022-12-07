07.12.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

В Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

В Україні триває поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що на атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключались через пошкодження електромереж, до планових показників.

«Зберігається складна ситуація на сході країни – ворог вчора ввечері повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонті роботи.

Також ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки в Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами»,- розповіли в Укренерго.

Крім цього зазначається, що в енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень.

«Це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі. Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись»,- додали в компанії.