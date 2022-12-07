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07.12.2022  12:33   Рита Парфенова

У харківського університету з’явилася пам’ятна монета (фото)

До сторіччя Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова НБУ випустив пам’ятну монету.

Пам’ятна монета 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Національного банку України.

Пам’ятна монета "100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова" уведена в обіг із 1 грудня 2022 року.

Монета номіналом 2 гривні, на її аверсі розміщено логотип университету. На реверсі монети зображено центральну частину фасаду будівлі университету та пам’ятник архітектору Олексію Бекетову поруч зі входом в университет.

Тираж монети - 25 тисяч штук.

Нагадаємо,  до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди НБУ презентує монету “Сад божественних пісень”.

Источник:   НБУ
 Тэги:  монета, нбу, харьков
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