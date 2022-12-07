У харківського університету з’явилася пам’ятна монета (фото)

До сторіччя Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова НБУ випустив пам’ятну монету.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Національного банку України.
Пам’ятна монета "100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова" уведена в обіг із 1 грудня 2022 року.
Монета номіналом 2 гривні, на її аверсі розміщено логотип университету. На реверсі монети зображено центральну частину фасаду будівлі университету та пам’ятник архітектору Олексію Бекетову поруч зі входом в университет.
Тираж монети - 25 тисяч штук.
Нагадаємо, до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди НБУ презентує монету “Сад божественних пісень”.
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