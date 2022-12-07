07.12.2022 13:00 Віталій Хінєвіч

Жінка у Харківській області агітувала людей отримувати російські паспорти

Громадянка пропагувала серед місцевих мешканців смт Шевченкове кремлівські наративи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Жінка розповідала , що «України як держави більше не існує та більше не буде ніколи». Підозрювана також підтримувала дружні відносини з російськими солдатами. Тому якщо хтось висловлювався проти її думки, вона погрожувала розправою з боку російської армії.

Місцевим мешканцям жінка розповідала про свою прихильність до «посадовців» окупаційної адміністрації та закликала населення підтримувати російських загарбників. Крім того, вона агітувала односельчан змінювати українське громадянство на російське.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).