Ситуація з виїздом із України 7 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 6 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Нагадаємо, невдовзі на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні України та Польщі почне функціонувати «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів.
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