07.12.2022 13:07 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 7 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 6 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 100 легкових авто ;

«Угринів» - 30 легкових авто;

«Рава-Руська» - 40 легкових авто;

«Краківець» - 25 легкових авто;

«Шегині» - 60 легкових авто, 70 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто, 1 автобус;

«Косино» - 15 легкових авто;

«Лужанка» - 9 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 50 легкових авто.

Нагадаємо, невдовзі на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні України та Польщі почне функціонувати «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів.