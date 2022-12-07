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07.12.2022  12:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області триває розшук зниклого 7-річного хлопчика (фото)

Для пошуків дитини залучили понад 420 правоохоронців.

Розшук Герман Щербина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 5 грудня близько 14:00 Герман Щербина пішов з дому у селі Крутоярівка Кегичівської територіальної громади Красноградського району та зникла. До розшуку хлопця залучено більше 420 правоохоронців, пошуково-рятувальний загін «Мілена».
 
Одразу після надходження повідомлення про зникнення дитини по тривозі був піднятий особовий склад Красноградського відділу поліції, управління карного розшуку, відділу ювенальної превенції, кінологічна служба. Також до пошукових робіт залучені підрозділи ДСНС, водолази, військовослужбовці. З першого дня в пошуку беруть активну участь представники пошуково-рятувального загону «Мілена», місцеві жителі, волонтери.
 
Розшук Герман Щербина
 
Поліцейські здійснюють подворові обходи помешкань громадян, обстежують місцевість, водоймища, покинуті будівлі, лісосмуги,  відпрацьовують коло осіб, з якими спілкувався зниклий. Виставлені пости на залізничних станціях та вокзалах, орієнтовані блок-пости та стаціонарні пости поліції, а також всі підрозділи поліції. Орієнтування з прикметами хлопчика розповсюджене у мережі Інтернет та в громадських місцях. На даний час правоохоронцями та громадянами обстежено відкриту місцевість в радіусі близько 20 км. 
 
Розшук Герман Щербина
 
Слідчими відкрито кримінальне провадження. 
 
Прикмети: зріст 120 см, худорлявої статури, волосся темно русяве, очі блакитні. Був одягнутий в синю куртку, без шапки, темні гумові чоботи.
 
Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про Германа Щербину, просимо повідомити до Красноградського РВП або зателефонувати на лінію 102 чи 05744-7-82-91.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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